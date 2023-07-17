Церемонию открытия нового ЛДС в Новосибирске планируют провести в августе

В августе в Новосибирске может состояться церемония открытия нового ЛДС. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В августе в Новосибирске может состояться церемония открытия нового ЛДС. Об этом Atas.info сообщил глава Министерства физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

− Правительство Новосибирской области рассматривает вопрос о торжественном открытии нового ЛДС «Сибирь Арена». Такой современной и комфортной площадке должно соответствовать и само мероприятие, и торжественная церемония открытия, − отметил министр.

На льду нового ЛДС хотят провести выставочный матч с участием молодежных команд России и Белоруссии. Точная дата еще не определена. Предварительно, это произойдет в первой-второй декаде августа.

По словам Сергея Ахапова, это будет яркое шоу. Поэтому глава Минспорта не сомневается в том, что спортивное мероприятие посетит большое количество новосибирцев.

Напомним, новосибирские хоккеисты из молодежной команды «Сибирские снайперы» провели первую тренировку в новом ЛДС. Уже в сентябре там состоится первый домашний матч «Сибири».

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