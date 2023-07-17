В Новосибирске женщина пыталась убежать из магазина с украденными суши и дезодорантами

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

14 июля в 14.19 в магазине на улице Автогенной бойцы ГБР-78 задержали мужчину, похитившего две бутылки виски общей стоимостью около 11 тысяч рублей. В пакете, куда вор сложил украденное, были обнаружены непонятно для чего взятые им в магазин большой кухонный нож и маникюрные ножницы. Вместе с изъятым задержанный был передан сотрудникам полиции Октябрьского района. Известно, что мужчина совсем недавно освободился из исправительной колонии № 3, где отбывал наказание в течение 5 лет.

15 июля в 18.43 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из административного здания Центра социального обслуживания Кировского района. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-76 осмотрели здание и в оконном проеме одного из кабинетов на первом этаже обнаружили аккуратное круглое отверстие. Оно было похоже на след от выстрела из пневматического оружия. Завхоз здания подтвердил, что ранее повреждений в окне не было, и высказал предположение, что из пневматического пистолета по окошкам, возможно, стреляли ребятишки. Поиск стрелков по горячим следам результата не принес.

В этот же день в 20.54 бойцы ГБР-73 в супермаркете в Горском жилмассиве задержали мужчину, попытавшегося украсть четыре палки копченой колбасы общей стоимостью 1160 рублей. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

16 июля в 21.21 сотрудник службы безопасности супермаркета в Октябрьском районе заметил, как в торговом зале одна из покупательниц положила себе в сумку упаковку суши и два дезодоранта и направилась к выходу, минуя зону касс. Он остановил ее и попросил предъявить чек об оплате. Не имеющая подтверждения покупки воровка решила прорваться силой и убежать, но была задержана прибывшими бойцами ГБР-74. Они передали ее в полицию.

В этот же день в том же районе охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратил возникновение пожара. Заметив срабатывание автоматической пожарной сигнализации в апартаментах ЖК на улице Большевистской, он вызвал пожарно-спасательную службу. Прибывшие огнеборцы установили, что срабатывание АПС было вызвано подгоревшей в одной из квартир на 12-м этаже кашей. К счастью, хозяйка жилого помещения, находившаяся в момент ЧП дома, не пострадала.