Александр Аксёненко посещает Китай в составе парламентской делегации

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Одним из активных участников межпартийной встречи стал депутат Госдумы РФ от Новосибирской области.

- Первый раз в качестве депутата посещаю иностранное государство - для меня большая честь и немалая ответственность, спасибо нашему лидеру Сергею Михайловичу Миронову за оказанное доверие, - отметил парламентарий.

Александр Аксёненко сообщил, что в день прибытия в КНР делегация СРЗП посетила Музей Коммунистической партии Китая (КПК):

- В нем история возникновения, становления, борьбы и развития. Огромный комплекс. Я под впечатлением. Во время посещения музея сложилось четкое ощущение, что Китаю удалось добиться таких высот именно благодаря идеологии и колоссальной вовлеченности всех граждан в этот процесс.

Также в день прибытия в Китай делегация партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» во главе с Сергеем Мироновым также встретилась с Лю Цзяньчао - заведующим отделом международных связей ЦК КПК.

Более чем за полтора часа беседы парламентарии двух стран успели обсудить международную обстановку и взаимодействие СРЗП и КПК.

- Сергей Михайлович поблагодарил лидера компартии за отношение к ситуации на Украине и за позицию Китая об установлении многополярного мира. Коллеги из Китая подтвердили, что, невзирая на давление, они будут верны своим убеждениям и своему пути, - рассказал Александр Аксёненко.

В Китае справедливороссы намерены провести 5 дней. Понедельник парламентариев начался с посещения выставки достижений китайского автопрома, где торжество китайской идеологии получило зримое воплощение. В ходе визита депутаты Госдумы РФ примут участие в работе X форума по поддержке малых и средних предприятий России и КНР.