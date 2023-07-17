В Новосибирске 27 июля будут судить за взятку начальника регионального ЦОДД Вячеслава Трещева

Вячеслава Трещева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске назначили дату судебного заседания по делу начальника регионального ЦОДД Вячеслава Трещева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в группе судов общей юрисдикции региона, рассматривать уголовное дело начнут 27 июля в Ленинском районном суде. Заседание назначили на 11:00.

Также начальнику регионального ЦОДД продлили срок содержания под стражей.

− Постановлением суда от 17.07.2023 в порядке статьи 225 УПК РФ обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 4 января 2024 года, − говорится в публикации.

Напомним, Трещев обещал за деньги обеспечить победу двум фирмам в электронных аукционах. Речь идет об установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и устройств автоматизированной розыскной системы, позволяющих контролировать пассажиропоток на объектах авиационной инфраструктуры.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Вячеслав останется в СИЗО до 19 июля.

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