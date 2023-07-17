В Новосибирске профессор кафедры медуниверситета ответит в суде за взятку в 15 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить профессора кафедры медуниверситета. Обвиняют ее в получении взятки, а также в служебном подлоге.

– Следствие установило, что в июле 2022 года профессор патологической физиологии и клинической патофизиологии медицинского университета, получила через посредника взятку. Деньги предназначались за оказание помощи студентке в сдаче экзамена, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В итоге на экзамене профессор фактически не проверяла знания студентки. Однако в экзаменационную ведомость внесла ложные данные о положительно результате проверки знаний девушки.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, сумма взятки составила 15 тысяч рублей.

Дело профессора медуниверситета по существу рассмотрят в Заельцовском районном суде.

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