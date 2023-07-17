В Новосибирске прокуратура проверит постановку семьи на учет из-за записей в тетради девочки-подростка

Семью поставили на учет из-за странных записей в тетради девочки-подростка. Фото: предоставлено Анастасией

В Новосибирске прокуратура заинтересовалась историей с местной жительницей, которую признали плохой матерью из-за странных записей в тетради дочки. Сотрудники ведомства проведут проверку.

Анастасию обвинили в том, что она плохо исполняет свои родительские обязанности. Тревогу забили учителя – они увидели в тетрадке дочери сибирячки надписи, что ее никто не любит и она никому не нужна. На женщину составили протокол об административном правонарушении, семью поставили на учет. В итоге оказалось, что школьница все выдумала.

− Прокуратура даст оценку правомерности постановки ребенка на учет, работе образовательного учреждения, отдела полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, − сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, суд оказался на стороне Анастасии – никаких доказательств того, что она нерадивая мать, не нашли.

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