В Новосибирской области на берегу Оби нашли тело председателя СНТ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области на берегу Оби обнаружили труп мужчины. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.

– 15 июля на берегу реки Обь было обнаружено тело мужчины. В настоящее время следователем проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в Следственном комитете.

Как уточнил КП-Новосибирск источник, произошла трагедия в Новосибирском районе области. Известно, что погибший был председателем садового товарищества «Автомобилист».

Причину смерти председателя установит судмедэкспертиза.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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