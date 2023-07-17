В Новосибирской области на берегу Оби нашли тело председателя СНТ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области на берегу Оби обнаружили труп мужчины. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.
– 15 июля на берегу реки Обь было обнаружено тело мужчины. В настоящее время следователем проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в Следственном комитете.
Как уточнил КП-Новосибирск источник, произошла трагедия в Новосибирском районе области. Известно, что погибший был председателем садового товарищества «Автомобилист».
Причину смерти председателя установит судмедэкспертиза.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер