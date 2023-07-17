В Новосибирской области за неделю утонули два ребенка

За прошедшую неделю в Новосибирской области утонули два ребенка. Фото: Влад Комяков

За прошедшую неделю в Новосибирской области утонули два ребенка. Об этом на оперативном совещании в правительстве 17 июля сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Константин Банников.

По его словам, трагедии произошли в Тогучинском и Чановском районах. Дети остались без присмотра, что и привело к печальному исходу.

Всего за период с 10 по 16 июля утонуло девять человек. ЧП зарегистрировали на территории Новосибирска и области – в Барабинском, Новосибирском, Куйбышевском, Тогучинском, Чановском и Чулымском районах.

− Вторую неделю подряд отмечается сложная обстановка на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей происшествий и гибели людей на воде почти в два раза, − заявил Константин Банников.

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