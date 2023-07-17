Жительница Новосибирска в ярости воткнула нож в живот сожителю. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске посиделки сожителей закончились поножовщиной. Произошли семейные разборки на улице Балластный переулок. После них в больницу с колото-резаным ранением живота поступил 49-летний мужчина. О пациенте медики сообщили в полицию.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую Оказалась ей ранее не судимая 46-летняя сожительница потерпевшего, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции установили, что во время застолья со спиртным сожители поссорились. Женщина схватилась за нож и ударила им гражданского мужа в живот.

На женщину возбудили уголовное дело за умышленный тяжкий вред здоровью. Пока она под подпиской о невыезде. При этом санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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