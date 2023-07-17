Держался за мотор: под Новосибирском вытащили из воды мужчину, у которого перевернулась лодка

В Искитимском районе спасатели оказали помощь мужчине, у которого перевернулась лодка. Фото: МК ИР «Центр защиты населения и ЕДДС»

В Искитимском районе спасатели оказали помощь мужчине, у которого перевернулась лодка. ЧП произошло на Новосибирском водохранилище в селе Быстровка.

Все случилось 15 июля напротив острова «Атамановский».

− Резкий порыв ветра и сильная волна опрокинули лодку. Держась за мотор, мужчина попытался доплыть до острова, привлекая внимание отдыхающих, но у него ничего не вышло, так как волны уносили его в обратную сторону, − рассказали в МКУ Искитимского района «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба».

В какой-то момент мужчину заметили общественные спасатели. Они, не раздумывая, поплыли к тонущему, рискуя своими жизнями. Достойный уважения поступок совершили Сергей Вазилов и Денис Артамонов.

К счастью, все закончилось благополучно. Спасатели вытащили сибиряка на берег, также им удалось спасти его имущество.

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