В Новосибирской области крупное предприятие оштрафовали на 230 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области крупное предприятие оштрафовали на 230 тысяч рублей за загрязнение атмосферы. Это произошло после прокурорского вмешательства.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, на крупном предприятии провели проверку на счет соблюдения требований закона в сфере охраны атмосферы. Известно, что речь идет о предприятии, которое занимается производством и реализацией тепловой и электрической энергии, при эксплуатации золоотвала одной из ТЭЦ. В прокуратуре выяснили, что там не проводили наблюдения за загрязнением воздуха, а также была нарушены периодичность отбора проб воздуха.

– После вмешательства прокуратуры в программы производственного экологического контроля предприятия, программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте размещения отходов внесены изменения, предусматривающие соблюдение экологических требований, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

По постановлению прокурора компанию оштрафовали на 230 тысяч рублей за несоблюдение экологических требований, а также за отсутствие мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.

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