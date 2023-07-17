Видео с места ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, где погиб мотоциклист, показали очевидцы

Тело погибшего мотоциклиста накрыли тканью. Фото: стоп-кадр из видео

Появилось видео с места страшного ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске, в котором погиб мотоциклист. Запись КП-Новосибирск прислала одна из читательниц.

На записи можно увидеть стоящие на проезжей части автомобили скорой и полиции. Рядом с ними, на асфальте, лежит накрытое тканью тело байкера. Вокруг разбросаны обломки транспортных средств, лежит разбитый мотоцикл − страшная картина…

Напомним, ДТП произошло утром в воскресенье, 16 июля. У дома 142 к.1 на Старом шоссе «Фольксваген» врезался в мотоцикл «Кавасаки». От удара мотоцикл отбросило в разделительное ограждение, после чего он столкнулся с «Хондой», сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.

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