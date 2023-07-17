В мэрии объяснили, почему левый берег Новосибирска накрывают пылевые бури

В мэрии Новосибирска назвали причины образования пылевых бурь на левом берегу. Фото: предоставлено читателем

В мэрии Новосибирска назвали причины образования пылевых бурь на левом берегу. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе муниципалитета, это связано с особенностями почвы и метеоусловиями.

По данным Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 23 июня специалисты МКУ «ДЕЗ» отобрали пробы атмосферного воздуха в районе стройки четвертого моста через реку Обь на улице Планировочной.

− В результате проведенного анализа проб отмечено незначительное превышение от 1 до 1,5 предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли). Запланированы повторные отборы проб. Ситуация будет находиться на контроле у специалистов МКУ «ДЕЗ» и Департамента, − рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Почти весь Новосибирск расположен на аллювиальных (пойменных) почвах. В своем составе они содержат пески, глину, ил, а также большое количество отложений обломочного происхождения. Слои легко деформируются, из-за чего образуются овраги, просадки грунта и пылевые бури.

Метеоусловия тоже влияют на образование этого неприятного атмосферного явления. Среди основных факторов − режим ветра и температуры, а также атмосферные осадки.

В городе стараются активно бороться с пылью. На дорогах работает подметальная и поливочная техника. С наступлением сезона проезжую часть моют с использованием специального шампуня.

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