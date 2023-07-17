В Новосибирске завершились поиски пенсионерки в очках и с тростью

Поиски пенсионерки в очках и с тростью завершились в Новосибирске. Фото: «Доброспас-Новосибирск»

Поиски пенсионерки в очках и с тростью завершились в Новосибирске. 84-летнюю местную жительницу нашли живой. Об этом 17 июля сообщили в группе поискового отряда «Доброспас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

− Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность за помощь и содействие в поиске, − говорится в публикации.

Напомним, пенсионерка ушла из дома по адресу улица Ипподромская, 31. Произошло это с 13-го на 14-ое июля. Тревогу забили родственники бабушки.

Где все это время находилась сибирячка – неизвестно.

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