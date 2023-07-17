Новосибирец оплатил долг перед налоговой в миллион рублей после ареста авто, часов и смартфона. Фото: ГУ ФССП по НСО.

Житель Новосибирска погасил крупный долг по 15 исполнительным производствам после ареста авто, часов и смартфона американского производства. Мужчина задолжал налоговой, а также накопил штрафов за многочисленные нарушения ПДД.

Известно, что изначально сумма долга составляла 173,5 тысяч рублей. Тогда приставы арестовали машину должника Toyota Crown Athlete. После чего новосибирец пообещал рассчитаться. Однако так и не сделал этого. Тогда приставы пошли на более серьезные меры.

– Мы изменили режим хранения арестованного имущества. Теперь должник не вправе пользоваться автомобилем. В отделении также составили акт о наложении ареста на личные вещи: авто, смартфон и часы американского бренда, - рассказала судебный пристав-исполнитель Анастасия Чумак.

Деньги поступили на депозитный счет приставов. По данным ГУ ФССП по НСО, должник явился на прием, чтобы с него убрали все запреты и ограничения. Однако на исполнение в отдел пришло новое исполнительное производство на должника. Согласно документу, он должен был налоговой свыше миллиона рублей – 1 045 000.

– На месте судебный пристав ознакомила с требованием судебного документа и произвела переарест ранее арестованного имущества, – рассказали в ГУ ФССП по НСО.

Новосибирец пообещал погасить крупный долг. Через три дня он действительно перевел на счет приставов свыше миллиона рублей. После чего все запреты и ограничения с мужчины сняли.

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