«Визг резины и глухой стук»: в Новосибирске белый седан влетел в бетонные блоки на дороге

Белый седан влетел в бетонные блоки, расположенные на проезжей части. Фото: Инцидент Новосибирск

На улице Нарымской в Новосибирске произошло ДТП. Вечером 16 июля белый седан влетел в бетонные блоки, расположенные на проезжей части.

− Нарымская, 25, в направлении Гоголя, примерно 150-200 метров от кольца Трубникова. Визг резины и глухой стук, бетонные блоки рассыпались, − сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Как отметили в публикации, блоки не были подсвечены. Хотя у одного из них можно заметить дорожный знак. По всей видимости, там проводили ремонтные работы.

Очевидцы добавили, что водитель самостоятельно выбрался из машины, после чего отсоединил аккумулятор.

На место прибыл экипаж ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

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