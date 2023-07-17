Новосибирский авиаколледж оштрафовали на 696 тысяч рублей за ограничение конкуренции

Колледжу назначили наказание в виде штрафа. Фото: https://natk.ru/

Новосибирский авиационный технический колледж имении Галущака получил штраф за ограничение конкуренции. Учебному заведению придется выплатить 696 тысяч рублей.

Все произошло при реализации нацпроекта «Образование». В 2021 году колледж, проводя торги на право поставки оборудования для образовательных программ, нарушил антимонопольное законодательство. Образовательное учреждение вступило в сговор с одной из коммерческих организаций относительно условий закупки.

− Это ограничило конкуренцию добросовестных поставщиков, в связи с чем контракт был заключен с единственным участником на сумму свыше 15 млн рублей, − сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В итоге учебное заведение признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 14.32 КоАП РФ – «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».

Колледжу назначили наказание в виде штрафа. Постановление еще не вступило в законную силу.

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