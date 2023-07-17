Под Новосибирском несколько деревень остались без света и воды после сильного ветра. Фото: администрация Болотнинского района.

В Новосибирской области из-за сильного ветра пропало электричество в нескольких деревнях Болотнинского района. Об этом написали в соцсетях.

– После вчерашнего сильного ветра в Болотнинском районе во многих деревнях и в самом Болотном нет электричества и воды. А в деревне Киевка вообще электроэнергии и воды нет с 13 числа, в другой деревне рядом электричество и вода отсутствуют с 11 июля, – рассказали в группе «АСТ-54».

Люди, оставшиеся без воды и света, обращались в экстренные службы. Там им пообещали решить проблему. Конкретные сроки решения, по словам сибиряков, им не озвучили.

– В селе Варламово повалены электрические столбы. Село без электричества! А провода на земле - опасно! – сетуют жители Новосибирской области.

Ситуацию с последствиями сильного ветра прокомментировали в администрации Болотнинского района.

– Бригады экстренных служб работают, восстанавливая линии электропередач, убирая стволы деревьев, – сообщили в администрации Болотнинского района.

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