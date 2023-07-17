«Купила купальник уже на море»: новосибирцы рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск

Новосибирцы перечислили ТОП самых забываемых вещей для отпуска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Новосибирска перечислили вещи, которые они чаще всего забывают взять с собой в отпуск. Опрос провел сервис SuperJob.

Оказалось, что 71% новосибирцев ответственно подходит к вопросу сбора вещей в поездку. Многие составляют список того, что нужно положить в чемодан или дорожную сумку.

22% местных жителей хоть раз забывали что-то дома. Среди самых «забываемых» предметов – одежда, обувь, а также средства личной гигиены и ухода за собой.

− О том, что об этих предметах они вспоминали уже в самолете или поезде, рассказали по 6%. «Даже к лучшему: купила купальник уже на море, новый и красивый!» − комментируют опрошенные, − говорится в результатах опроса.

4% сибиряков умудрялись оставить дома паспорт. Некоторые из-за этого опоздали на самолет.

По 1% респондентов заявили, что забывали взять с собой деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства. 5% оставляли дома другие вещи. Например, полотенца, фен или штопор.

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