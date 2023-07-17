В Новосибирск на этой неделе вернется жара до +30 градусов

На новой неделе в Новосибирск вернется жара до +30 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новой неделе в Новосибирск вернется жара до +30 градусов. КП-Новосибирск изучила прогнозы погодных сервисов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 17 июля, воздух прогреется до +25 градусов. Днем будет преимущественно без осадков.

Сервис Gismeteo сообщает, что 18 июля ожидается пекло до +27. В среду будет немного жарче – синоптики обещают +28 градусов. Осадки в эти дни не ожидаются.

В четверг, 20 июля, обещают до +25. В городе прольются сильные дожди. В пятницу и субботу будет +27, вероятны дожди и грозы. В воскресенье – до +26.

По информации другого погодного сервиса, самым жарким днем на неделе будет среда. К вечеру воздух прогреется до +30 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber