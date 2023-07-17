До 30 метров в секунду: в Новосибирск 17 июля придет шквалистый ветер и дожди

В Новосибирске в понедельник, 17 июля, обещают шквалистый ветер, дожди, грозы и град. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в понедельник, 17 июля, обещают шквалистый ветер, дожди, грозы и град. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— 17 июля ожидается облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по востоку местами умеренные дожди, грозы, град, при грозах местами сильные дожди, — сообщают синоптики. — Ветер будет дуть ночью со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду, при грозах — шквалы до 25-30 метров в секунду. Днем ветер уменьшится — в среднем скорость будет достигать 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14.

Температура при этом продолжит оставаться довольно высокой. Ночью столбик термометра достигнет отметки в +11…+16 градусов, днем — +23…+28 градусов.

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