Жители Новосибирской области вновь жалуются на массовую гибель пчел

В Новосибирской области пчеловоды вновь жалуются на массовую гибель пчел.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Новосибирской области пчеловоды вновь жалуются на массовую гибель пчел. Фермеры винят в этом химикаты, которыми обрабатывают сельхозполя. В 2023 году в региональный Россельхознадзор уже поступали жалобы о применении пестицидов и агрохимикатов, которые повлекли гибель пчел.
— Случаи зарегистрированы в селе Быстровка Искитимского района и селе Нижнечеремошинское Краснозерского района, — пишет издание Infopro54.
Сколько было обращений за 2023 год, в Россельхознадзоре не сообщили, однако раскрыли данные за июнь 2022 года. Тогда на массовую гибель пчел пожаловали 118 фермеров. Ведомство вместе с прокуратурой провели 37 выездных проверок, которые занимались обработкой полей химикатами. Нарушения установили в 32 организациях — они получили штрафы.
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