В Новосибирске на площади Труда установили балки для съезда с четвертого моста

На площади Труда смонтировали 24-метровые балки пролетного строения транспортной развязки для съезда с четвертого моста. Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске на площади Труда смонтировали 24-метровые балки пролетного строения транспортной развязки для съезда с четвертого моста. Для того, чтобы закончить монтаж, на площади Труда пришлось перекрывать движение, а чтобы облегчить жизнь водителей — работы проводились в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

— Эстакада левобережной транспортной развязки, которая проходит над площадью Труда, обеспечит сквозное движение автотранспорта, что позволит отказаться от кругового перекрёстка и светофорного регулирования движения, — сообщили в ГК «ВИС».

Полностью завершить монтаж пролетного строения эстакады планируется в августе 2023 года. Фото: ГК «ВИС»

Полностью завершить монтаж пролетного строения эстакады планируется в августе 2023 года.

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