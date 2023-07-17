Столкнулись четыре машины: под Новосибирском случилось массовое ДТП

В Искитимском районе Новосибирской области случилось массовое ДТП. Фото: Амил Салимов

В Искитимском районе Новосибирской области случилось массовое ДТП. Авария произошла в воскресенье, 16 июля. На трассе столкнулось четыре машины.

— В массовом ДТП в Искитимском районе, при движении в сторону Барнаула, столкнулись 4 автомобиля, среди которых: ВАЗ-2106, Peugeot 408, Honda Stream, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах видно, что машины получили заметные, но не критические повреждения. О пострадавших очевидцы не сообщали.

В областной Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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