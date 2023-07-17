В Новосибирской области 17 июля вновь объявили штормовое предупреждение. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области 17 июля вновь объявили штормовое предупреждение. Сообщение об этом пришлось сибирякам в рассылке от областного МЧС.

— Ночью 17 июля в Новосибирской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 метра в секунду, при грозах — шквалы до 25-30 метров в секунду, — сообщается в предупреждении.

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра обещают жителям Новосибирской области ночью 17 июля температуру воздуха до +14…+16 градусов, днем — до +23…+25 градусов. Ночью возможны гроза и дожди, а днем ожидается преимущественно без осадков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber