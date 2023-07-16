«Свет замигал и отключился»: в Новосибирске жители Родников остались без электричества

В микрорайоне Родники массово отключили свет. Фото: предоставлено Дарьей

В Новосибирске вечером в воскресенье, 17 июля, в микрорайоне Родники массово отключили свет. По словам людей, электричество пропало около полуночи.

— Примерно в двенадцать часов ночи свет замигал и отключился, до сих пор его нет, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Свечникова Дарья.

В диспетчерской службе сибирякам сообщили, что отключили свет из-за аварии на линии. На ее устранение потребуется несколько часов.

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