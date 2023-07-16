«Свет замигал и отключился»: в Новосибирске жители Родников остались без электричества

В микрорайоне Родники массово отключили свет. Фото: предоставлено Дарьей
В Новосибирске вечером в воскресенье, 17 июля, в микрорайоне Родники массово отключили свет. По словам людей, электричество пропало около полуночи.
— Примерно в двенадцать часов ночи свет замигал и отключился, до сих пор его нет, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Свечникова Дарья.
В диспетчерской службе сибирякам сообщили, что отключили свет из-за аварии на линии. На ее устранение потребуется несколько часов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер