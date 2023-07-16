«Вода стекает во дворы»: в Новосибирске прорыв улицу Котовского затопило из-за прорыва трубы

Прорыв трубы затопил улицу. Фото: Предоставлено читателем

В Новосибирске из-за прорыва водопровода затопило улицу Котовского. ЧП случилось вечером 15 июля.

- Около 18:00 все это видел. На улице Котовского, возле сада Кирова прорвало трубы, вода вся в дворы стекает, тёплая Сколько раз там проходил — такое впервые, - сообщил КП- Новосибирск местный житель Тимур Уткин.

Коммунальщики проработали весь день. Фото: Предоставлено читателем

Коммунальные службы устранили прорыв на следующий день.

- Сегодня там проходил, все перекопано, чинят. Воды нет, - сообщил КП-Новосибирск Тимур.

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