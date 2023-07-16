«И шторм, и песчаная буря»: новосибирцы рассказали, как пережили ураган в селе Яровое

Ураган сломал шатры в Яровом и в Камне-на-Оби на Алтае. Фото: Герман Архаров, КП-Барнаул
Сибирячка рассказала о последствиях урагана в селе Яровое. Вечером 14 июля стихия ударила по кафе «Причал 42»в разгар вечеринки.
- Застали ураган, шторм, песчаную бурю на Яровом. Спасибо за беспокойство, сейчас со мной все в порядке,— ответила на вопрос КП-Новосибирск об урагане заставшая его девушка по имени Ольга.
Нашим коллегам из КП-Барнаул очевидцы рассказали, что один из шатров кафе сорвался с опор, взлетел и упал на людей, находящихся на пляже. Пострадали двое: у мужчины травма головы, а у подростка перелом руки. Пострадавших доставили в больницу.
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