В Новосибирской области 17 июля отключат вещание более 20 телеканалов и радиостанций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области 17 июля отключат вещание более 20 телеканалов и радиостанций. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Новосибирске ТВ и радио не будет работать с 9 утра до четырех вечера, в Куйбышеве с 8 утра до пяти вечера, в Черепанове — с 9 утра до трех часов дня. На некоторое время прервутся трансляции телевидения в Карасуке, Куйбышеве, Довольном, Линево, Маслянино, Сузуне, Ордынском, Татарске, Тогучине и других населенных пунктах региона. В Искитиме отключения будут проводится 18 июля с 10 утра до четырех вечера.

Связаны отключения с техническими работами на передатчиках сигнала.

Под отключение попадут такие телеканалы как Первый, Пятый, «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», НТВ, «Матч ТВ», ОТР, ТВ-Центр, РенТВ СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», «Суббота», «НСК 49», «Маяк» и Карусель.

Вещание временно прервут такие радиостанции как «Комсомольская правда», «Вести ФМ», «МИР», «Новосибирская Городская Волна», «Радио 7», «Новое радио», «Ди FM» (DFM), «Ретро FM», «Ретро FM Новосибирск», «Бизнес ФМ Москва», «Бизнес ФМ Новосибирск», «Европа Плюс», «Европа Плюс Новосибирск», «Сто шесть и семь», «Радио Дача», «Радио Юнитон», «Наше Радио», «Серебряный дождь», «РАДИО-ЛЮБОВЬ», «Радио Вера», «Дорожное радио».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber