В Новосибирской области из-за погоды сдвинулись сроки сбора малины и смородины

Сроки сбора ягод сдвинулись из-за погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году природа устроила сибирякам настоящие качели: от аномальной жары и засухи, до ливней и бурь с сильным ветром. Мы узнали у агронома Людмилы Шубиной, как все это отразилось на сборе урожая ягод.

— Такие условия, конечно же, не прошли бесследно для урожая. В первую очередь, стоит отметить, что сроки сбора практически всех плодов ощутимо сдвинулись — минимум на неделю. Это касается и смородины, и малины, и земляники — той, что в простонародье мы называем виктория, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина. — Так, смородину обычно начинают собирать в середине июля, а в этом году сроки сдвинулись почти к концу. То же самое с малиной. Виктория, во многом, зависит от сорта: какие-то начинают зреть раньше, какие-то позже. Основную часть урожая люди уже собрали.

Агроном также отметила, что погодные капризы скажутся на количестве урожая и его качестве.

— В этом году урожай у нас будет значительно меньше, чем обычно. Точно сказать насколько — нельзя, но едва ли не в половину. И сами ягоды, если их не поливали специально, тоже будут отличаться. Они намного меньше, чем обычно, но, зато, более сладкие из-за маленького количества воды, — пояснила Людмила Шубина.

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