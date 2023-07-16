В Новосибирске 18 июля ожидается магнитная буря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 18 июля ожидается магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, буря будет достигать уровня G1, то есть — будет слабой. Но метеочувствительные люди все равно могут ощутить ее воздействие. С особым вниманием к магнитным бурям также стоит отнестись людям, страдающим заболеваниями сердца, а также пожилым и детям. В этот период рекомендуется ограничить физнагрузки.

Синоптики обещают на вторник, 18 июля, температуру воздуха +11…+16 ночью, +24…+29 днем. Местами возможны будут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунуду.

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