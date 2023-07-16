«Она убегала, а шерсть дымилась!»: под Новосибирском полиция ищет подростков, бросавших кошку в костер

В Новосибирской области полиция ищет подростков, которые бросали кошку в костер. Фото: предоставлено Еленой/Сибкрай.ru

В Новосибирской области полиция ищет подростков, которые бросали кошку в костер. Напомним, произошла ситуация в одном из поселков Краснообского района. Живодеров спугнул сторож, работавший рядом.

— Когда сторож подошел к костру и пригрозил этой компании, кошка уже убежала в темноту, но было видно, что она горела, шерсть дымилась! — рассказывали волонтеры.

Позже израненное животное само пришло за помощью к сторожу. А он передал ее зоозащитникам.

— По факту сведений о жестоком обращении с животным в районе посёлка Краснообска, полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности подростков и все обстоятельства, — сообщили в областном МВД.

По словам волонтеров, кошка получила множественные ожоги и сейчас нуждается в серьезной операции, чтобы не ослепнуть.

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