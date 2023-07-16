В Новосибирске ищут водителя, ехавшего задом по Ипподромской

В Новосибирске гаишники ищут внедорожник, ехавший задом по улице Ипподромской. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске гаишники ищут внедорожник, ехавший задом по улице Ипподромской. Его заметили горожане днем в воскресенье, 16 июля.

— На Ипподромской заметили внедорожник Hyundai Galloper, который ехал задним ходом продолжительное время, — сообщают подписчики паблика Вконтакте «АСТ-54».

В городской Госавтоинспекции заявили, что уже ищут водителя, нарушившего правила.

— Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя, передвигавшегося с нарушением правил дорожного движения, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

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