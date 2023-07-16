В Новосибирске пропала 84-летняя пенсионерка с тросточкой

Пенсионерку ищут уже два дня. Фото: Группа «Доброспас-Новосибирск» «ВКонтакте».
В Новосибирске пропала 84-летняя Валентина Воробьева — родственники ищут ее уже два дня. Пост о пропаже появился в группе «Доброспас-Новосибирск» «ВКонтакте».
— С 13 по 14 июля Валентина Воробьева ушла по адресу: Новосибирск, Центральный район, Ипподромская, 31, до настоящего момента её местонахождение неизвестно, — сообщили родственники.
Приметы пенсионерки: рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Носит очки, ходит с тростью. Нуждается в медицинской помощи.
Родственники просят очевидцев позвонить по номеру 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер