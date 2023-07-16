В Новосибирске пропала 84-летняя пенсионерка с тросточкой

Пенсионерку ищут уже два дня. Фото: Группа «Доброспас-Новосибирск» «ВКонтакте».

В Новосибирске пропала 84-летняя Валентина Воробьева — родственники ищут ее уже два дня. Пост о пропаже появился в группе «Доброспас-Новосибирск» «ВКонтакте».

— С 13 по 14 июля Валентина Воробьева ушла по адресу: Новосибирск, Центральный район, Ипподромская, 31, до настоящего момента её местонахождение неизвестно, — сообщили родственники.

Приметы пенсионерки: рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Носит очки, ходит с тростью. Нуждается в медицинской помощи.

Родственники просят очевидцев позвонить по номеру 112.

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