В Новосибирске после аномальной жары второй день идёт ливень

В Новосибирске на Родниках пошел ливень. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске после продолжительной аномальной жары природа решила разгуляться. Уже второй день подряд в городе идут грозы и дожди.

Правда, сегодня, 16 июля, непогода в Новосибирске довольно избирательна. Пока в одних районах светит солнце, в других стеной идёт ливень.

Дожди и грозы новосибирцам синоптики обещают и на ближайшие два дня. При этом, температура воздуха понижаться не планирует и будет удерживаться в районе +24… +29 градусов.

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