«Жалобно смотрела и ждала»: в Новосибирске спасли кошку, застрявшую между труб в ванной

Спасатели вызволили кошку. Фото: группа спасателей МАСС в telegram

Новосибирские спасатели МАСС вызволили кошку, застрявшую между труб.Вызов поступил 16 июля утром в 08:00 с улицы Ильича.

- В квартире за стеной находилась кошка, которая не могла выбраться. Скорее всего она без проблем бы нашла выход, но застряла между труб внутренней разводки. Попытки хозяина освободить свою любимцу самостоятельно не увенчались успехом и он обратился к спасателям МАСС, - сообщили в группе спасателей МАСС «ВКонтакте».

Около 40 минут спасатели аккуратно разбирали стену и трубы, чтобы не навредить животному - кошка жалобно смотрела на них и ждала освобождения. К 9 часам кошку вызволили.

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