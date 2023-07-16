В Новосибирске 7-летняя девочка пострадала столкновении c BMW

Девочка в BMW попала в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 7-летняя пассажирка внедорожника BMW X3 попала в больницу. ДТП произошло 16 июля у дома по улице Сибиряков-Гвардейцев. 5/1.

-В 12:45 19-летний водитель Nissan Primera допустил столкновение с внедорожником BMW X3 под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП пострадал пассажир BMW X3 ребёнок - девочка 7 лет, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется,- сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber