«Оскорбил супругу, достал нож»: в Новосибирске рецидивист ранил мужа, который вступился за жену

Рецидивист спровоцировал драку, оскорбив жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске рецидивист напал на семейную пару: оскорбил женщину и ударил ее мужа ножом. Конфликт случился в ночь с 7 на 8 июля во дворе дома на улице Грибоедова.

Ночью 44-летний рецидивист подошел к 38-летнему мужчине и его жене, а затем оскорбил женщину. Муж вступился, завязалась драка, в ходе которой рецидивист ударил его ножом в живот. Женщина вызвала «скорую», а нападавший скрылся. Потерпевший выжил.

- Полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого — 44-летнего жителя Ордынского района, ранее судимого за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное доле о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber