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НовостиОбщество16 июля 2023 4:29

В Новосибирске ищут мужчину в черно-оранжевых кроссовках

О нем ничего неизвестно с 7 июля
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Мужчину ищут больше недели. Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

Мужчину ищут больше недели. Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

В Новосибирске пропал 35-летний Михаил Гаврилов — родные ищут его больше недели. Он пропал 7 июля.

Пропавший ростом в 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в бело-черную футболку, черные бриджи, черно-оранжевые кроссовки.

Волонтеры просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.

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