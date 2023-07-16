В Новосибирске 22 дома признали аварийными

Дома будут расселять в течение 11 лет. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске 22 дома признаны аварийными — их будут расселять 11 лет. Информацию опубликовали в бюллетени органов местного самоуправления на официальном сайте Новосибирска.

Согласно постановлениям, дом на улице Ростовская,4 в Первомайском районе будет расселен до 2034 года. Еще 21 аварийный дом находится в Октябрьском районе по адресам: ул. Днепровская, 1, 5, 9, 13,17, улица Добролюбова, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 и 150. Снесут двухэтажные дома на улицк Панфиловцев, 4,6.

- Департаменту архитектуры и строительства осуществить расселение дома до 2034 года включительно, - сообщается в постановлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber