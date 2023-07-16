В Новосибирске мотоциклист погиб в ДТП на Бердском шоссе

Мотоциклист погиб на месте.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой. ДТП случилось утром 16 июля на Бердском шоссе около 08:30
- Автомобиль «Фольксваген» двигался по улице Старое шоссе и у дома 142 к. 1 совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который двигался в попутном направлении. Затем мотоцикл наехал на разделительное ограждение столкнулся с автомобилем «Хонда», который двигался в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм. Сотрудники ДПС устанавливают личность погибшего и обстоятельства ДТП.
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