В Новосибирске мотоциклист погиб в ДТП на Бердском шоссе

Мотоциклист погиб на месте. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой. ДТП случилось утром 16 июля на Бердском шоссе около 08:30

- Автомобиль «Фольксваген» двигался по улице Старое шоссе и у дома 142 к. 1 совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который двигался в попутном направлении. Затем мотоцикл наехал на разделительное ограждение столкнулся с автомобилем «Хонда», который двигался в попутном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм. Сотрудники ДПС устанавливают личность погибшего и обстоятельства ДТП.

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