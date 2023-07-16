Душно и дождливо: в Новосибирске жара продержится еще неделю

Сильная жара продлится еще неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара +28 градусов и дожди ожидают новосибирцев на следующей неделе. В Западно-Сибирском гидрометцентре дали прогноз.

- Днем 17 июля столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов, ночью похолодает +10...+15 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, ночью по востоку местами умеренные дожди, грозы. Ветер 7-12 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду, - сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным сайта «Гисметео» в Новосибирске на неделе днем температура воздуха составит +24...+29 градусов, ночью +15...+20 градусов. С 20 по 22 июля ожидается дождь.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» днем всю неделю будет жарко +20...+28 градусов. Дожди обещают 21 и 22 июля.

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