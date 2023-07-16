Под Новосибирском волонтеры спасают кошку, которую подростки бросали в костер

Под Новосибирском волонтеры краснообского приюта спасают кошку, которую подростки бросали в костер. Фото: предоставлено Еленой/Сибкрай.ru.

Под Новосибирском волонтеры краснообского приюта спасают кошку, которую подростки бросали в костер. Она сама пришла за помощью к людям, страдая от ужасных ран.

— По рассказу сторожа с местных дач, молодые парни (и даже девушка была среди них), кидали кошку в костер. Несколько раз он издалека слышал кошачий визг, не сразу пошел туда, но кошачий плач повторялся снова и снова… Когда сторож подошел к костру и пригрозил этой компании, кошка уже убежала в темноту, но было видно, что она горела, шерсть дымилась! — рассказала волонтер приюта Елена изданию Сибкрай.ru.

Через неделю кошка сама пришла к сторожу, а он обратился за помощью к волонтерам. У бедняжки были сильные ожоги, уже начавшие рубцеваться. Особенно сильно пострадала голова: обожженную кожу так стянуло, что у животного перестали закрываться глаза. Чтобы кошка не лишилась зрение, ей необходимо провести срочную операцию по пересадке кожи. Обойдется она волонтерам в 25 тысяч рублей. Если вы хотите помочь зоозащитникам, свяжитесь с Еленой по номеру телефона 8-913-912-48-92.

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