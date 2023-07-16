В Новосибирске выставят 200-килограммовое полотно Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»

«Взятие снежного городка» - еще одна картина, которую смогут увидеть новосибирцы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирском художественном музее выставят 200-килограммовое полотно Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Работа станет центром выставки, приуроченной к 175 со дня рождения художника, которая пройдет с 26 июля по 25 октября 2023 года.

— Полотно «Покорение Сибири Ермаком» будет привезено из собрания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Его размер почти 3 на 6 метров, а вес более 200 килограммов, за 84 года картина впервые покинула пределы Русского музея. Ее сюжет построен вокруг решающей битвы дружины Ермака с полчищами хана Кучума в 1582 году, — сообщили в музее. — Также зрители увидят «Взятие снежного городка» — единственное крупноформатное полотно Василия Сурикова не на историческую тему. На картине изображен кульминационный момент популярной народной игры у сибиряков.

Из московской «третьяковки» в Новосибирск привезут картину «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова» и несколько других работ, а также «Портрет художника Василия Ивановича Сурикова» кисти Ильи Репина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber