Главный детский психиатр Новосибирской области рассказала, как распознать у подростка суицидальное поведение

Главный детский психиатр Новосибирской области рассказала, как распознать у подростков признаки суицидального поведения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный детский психиатр Новосибирской области Ольга Кирчагло рассказала, как распознать у подростков признаки суицидального поведения, и что родителям необходимо делать в таких случаях.

— Подавленное настроение, отсутствие радости, раздражительность — родители часто называют эти симптомы «невыносимым поведением» и считают возрастными особенностями. Но их нельзя игнорировать, — говорит специалист.

Так, помимо настроения, тревожными сигналами, на которые родителям стоит обратить внимание, являются отсутствие интереса к тому, что раньше приносило удовольствие, замкнутость, отсутствие планов на будущее, проблемы с учебой, бессонница, стремление рисковать, низкая самооценка, удаление профиля в соцсетях, разговоры, в которых ребенок может прощаться, не собираясь уезжать, раздаривание личных веще знакомым, а также расстройства пищевого поведения и порезы на теле.

— Нужно говорить подросткам вслух, что родитель их любит и принимает в любом состоянии, несмотря ни на что, — говорит Ольга Кирчагло. — Только тогда дети будут доверять и делиться своими эмоциями. Чтобы ребенок раскрылся, уместно поддержать его определенными фразами, например, «я понимаю тебя», «ситуация непростая, но мы с тобой вместе разберемся». Ребенок в этом случае поймет, что он не один такой, что мама или папа переживали похожие ситуации.

Психиатр также напоминает, что немаловажным аспектом для профилактики подобного поведения является наличие контроля над своей жизнью. В этом может помочь четкий распорядок дня, который должен быть у подростка.

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