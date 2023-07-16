«Пытошная»: в новосибирском клубе засняли специальную комнату для занятий любовью

Новосибирцы снова обсуждают в соцсетях нестандартные «развлечения» в местных барах. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"

Новосибирцы снова обсуждают в соцсетях нестандартные «развлечения» в местных барах. Так, недавно в сети появился ролик, где запечатлели специальную комнату, где пара смогла уединиться для вполне конкретного и не вполне пристойного занятия.

— В одном из баров девушки танцуют на барной стойке раздетыми за бутылку шампанского, ведущий проводит конкурсы на раздевание. Также в этом клубе есть отдельная комната, которую руководство заведения называет «Пытошная», где молодое поколение спокойно удовлетворяет свои потребности, — пишет автор ролика в телеграм-канале «АСТ-54».

Как это ни удивительно, пост собрал сотни реакций и комментариев. Одни сибиряки пытались угадать, в каком же баре это происходит, другие — осуждали такую чрезмерную откровенность, а третьи наоборот призывали относиться к подобным «капризам» молодости проще.

Многие новосибирцы припомнили два недавних резонансных случая с еще одним «веселым конкурсом», проводимом в одном из клубов: там девушке необходимо было сесть парню прямо на лицо. В качестве приза обещали алкоголь.

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