В Новосибирске сильный ветер повалил на землю дорожный знак. Фото: Ирина Волчкова

В Новосибирске сильный ветер повалил на землю дорожный знак. Инцидент случился 15 июля в Ленинском районе города.

— Знак я увидела около трамвайной остановки Юго-Западный жилмассив. Наверное, упал из-за сильного ветра сегодня, надеюсь, хоть никого не задел, — рассказала КП-Новосибирск читательница Ирина Волчкова.

Это — не единственный инцидент, случившийся сегодня в городе из-за буйства стихии: сильным градом разбило стекла машин, упавшие деревья перегородили несколько дорог, а из-за грозы часть жителей города и области и вовсе остались без электричества.

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