В Новосибирской области из-за грозы без электричества остались 15 тысяч человек

В Новосибирской области 15 июля из-за грозы без электричества остались около 15 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области 15 июля из-за грозы без электричества остались около 15 тысяч человек. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы вернуть людям свет.

— В результате шквалистого ветра, гроз, града и залповых ливней произошло массовое аварийное отключения в электросетях 110 — 0, 4 кВ, которые связаны с механическими повреждениями линий электропередачи и оборудования подстанций. Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, что во многих случаях привело к коротким замыканиям и повреждению опор, изоляторов и другого оборудования, схлесту или даже обрыву проводов ЛЭП, — сообщили в АО «РЭС».

Так, после грозы ЛЭП отключились в Болотнинском районе, задела Мошковский, Тогучинский и Искитимский. Сильный град прошел в Первомайском районе города. В итоге, в Искитимском районе без света остались около 6 тысяч человек, в Тогучинском — почти 6, 7 тысяч, а в Первомайском районе Новосибирска — порядка 3 тысяч. Общая численность населения, попавшего под отключения, составляет примерно 15 тысяч.

Над возвращением людям света работают 16 аварийных бригад.

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