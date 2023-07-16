Как будто апокалипсис: жительница села сделала эпичные кадры бури под Новосибирском

Сибирячка сделала эпичные фотографии и видео бури, налетевшей на Новосибирскую область 15 июля. Фото: предоставлено Алиной

Сибирячка сделала эпичные фотографии и видео бури, налетевшей на Новосибирскую область 15 июля. На снимках девушки небо затягивает пелена темных туч.

— Непогода в деревне Киевка Болотнинского района, — пишет паблик Вконтакте «Типичное Болотное», где были опубликованы фото и видео.

В объектив своей камеры девушка сумела поймать по-настоящему апокалипсические кадры: как от сильного ветра гнутся деревья, а небо рассекают раскаты грома и молнии.

Кстати, для города и области буря в итоге не прошла без последствий: сильный град пробивал насквозь стекла машин, а ветер валил на дороги деревья.

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