Как будто апокалипсис: жительница села сделала эпичные кадры бури под Новосибирском

Сибирячка сделала эпичные фотографии и видео бури, налетевшей на Новосибирскую область 15 июля. Фото: предоставлено Алиной
Сибирячка сделала эпичные фотографии и видео бури, налетевшей на Новосибирскую область 15 июля. На снимках девушки небо затягивает пелена темных туч.
— Непогода в деревне Киевка Болотнинского района, — пишет паблик Вконтакте «Типичное Болотное», где были опубликованы фото и видео.
В объектив своей камеры девушка сумела поймать по-настоящему апокалипсические кадры: как от сильного ветра гнутся деревья, а небо рассекают раскаты грома и молнии.
Кстати, для города и области буря в итоге не прошла без последствий: сильный град пробивал насквозь стекла машин, а ветер валил на дороги деревья.
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