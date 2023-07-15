Вышли из дома и не вернулись: в Новосибирске ищут двух томичей с одной фамилией

Двух уроженцев Томска с одной фамилией ищут в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

Двух уроженцев Томска с одной фамилией ищут в Новосибирске. Ольховатенко Татьяна и Ольховатенко Сергей пропали 10 июля.

Татьяне 37 лет, Сергею – 26.

− Они родом из Томска, пропали в Новосибирске. Вышли из дома и не вернулись. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, − сообщила КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.

Неизвестно, кем друг другу приходятся сибиряки – супругами или братом и сестрой. В поисковом отряде отметили, что не комментируют родственные связи. При этом оба пропавших нуждаются в медицинской помощи.

Приметы Татьяны: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, темно-рыжие волосы, карие глаза.

Была одета в голубую ветровку и светло-синие джинсы.

Приметы Сергея: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в футболку, темно-синее трико с лампасами и кроссовки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавших, пожалуйста, позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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